US-WAHL/AP: Biden setzt sich in New Mexico durch

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich bei der US-Wahl wie erwartet im Bundesstaat New Mexico durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Die fünf Wahlleute des Bundesstaats gingen bei der Wahl 2016 mit einer deutlichen Mehrheit an die Demokraten. Die damalige Kandidatin Hillary Clinton lag dort damals gut acht Prozentpunkte vor Wahlsieger Donald Trump . Umfragen sahen vor dieser Wahl Biden klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten./lkl/DP/zb