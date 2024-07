US-WAHL-BLOG/Scholz: Bidens Entschluss verdient Anerkennung

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die US-Wahlen im November.

Scholz: Bidens Entschluss verdient Anerkennung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat US-Präsident Joe Buiden nach seinem Rückzug als Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten seine Anerkennung ausgesprochen. "Sein Entschluss, nicht noch einmal zu kandidieren, verdient Anerkennung", betonte Scholz über den Kurznachrichtendienst X. Sein Freund Biden habe viel erreicht: "Für sein Land, für Europa, die Welt", betonte Scholz. "Dank ihm ist die transatlantische Zusammenarbeit eng, die Nato stark, die USA ein guter und verlässlicher Partner für uns."

Vizepräsidentin Harris spricht am Montag bei Veranstaltung

US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Montag bei einer Veranstaltung zur Feier der Meisterschaftsmannschaften 2023/2024 der National Collegiate Athletic Association eine Rede halten. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung, die bereits vor dem Rückzug von Präsident Joe Biden geplant war, einer der ersten öffentlichen Auftritte von Harris sein wird, seit Biden seine Wiederwahlkandidatur aufgegeben und sie als Kandidatin der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahlen 2024 unterstützt hat.

Gavin Newsom und Josh Shapiro unterstützen Harris

Mindestens zwei Demokraten, die häufig als Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahlen genannt werden - Gavin Newsom aus Kalifornien und Josh Shapiro aus Pennsylvania - haben ihre Unterstützung für die Vizepräsidentin Kamala Harris erklärt. "Da unsere Demokratie und unsere Zukunft auf dem Spiel steht, gibt es niemanden, der besser geeignet ist, den Fall gegen Donald Trumps dunkle Vision zu verfolgen und unser Land in eine gesündere Richtung zu führen als Amerikas Vizepräsidentin @KamalaHarris", schrieb Newsom auf X. "Der beste Weg für die Demokratische Partei ist es, sich schnell hinter Vizepräsidentin Harris zu vereinen und sich wieder darauf zu konzentrieren, die Präsidentschaft zu gewinnen", sagte Shapiro in einer Erklärung. "Ich werde alles tun, was ich kann, um die Wahl von @KamalaHarris als 47. Präsidentin der Vereinigten Staaten zu unterstützen." Shapiro wurde von einigen Demokraten als potenzieller Kandidat für Harris ins Spiel gebracht. Newsoms Unterstützung ist besonders bemerkenswert, da er und Harris zeitweise als politische Rivalen angesehen wurden, die aus demselben Bundesstaat stammen und um die Nachfolge Bidens wetteifern.

Bill und Hillary Clinton befürworten Harris

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton - selbst Kandidatin der Demokraten im Jahr 2016 - haben die Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin unterstützt. "Jetzt ist es an der Zeit, Kamala Harris zu unterstützen und mit allem, was wir haben, für ihre Wahl zu kämpfen", schrieben die Clintons auf X. "Amerikas Zukunft hängt davon ab." Die Clintons lobten auch die Karriere von Präsident Joe Biden und seine Entscheidung, seine Kampagne zu beenden. "In jeder Hinsicht hat er den Auftrag unserer Gründer, eine vollkommenere Union aufzubauen, und sein eigenes erklärtes Ziel, die Seele unseres Landes wiederherzustellen, vorangebracht", sagten sie. "Wir schließen uns Millionen von Amerikanern an und danken Präsident Biden für alles, was er erreicht hat, indem er sich immer wieder für Amerika eingesetzt hat, wobei sein Nordstern immer das Beste für das Land war."

Kamala Harris bemüht sich um Unterstützung von Großspendern

Kurz nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft hat Vizepräsidentin Kamala Harris begonnen, sich um wichtige Spender der Demokratischen Partei zu bemühen. Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff haben mit mehreren wohlhabenden Personen gesprochen, die Harris bereits in der Vergangenheit unterstützt haben. Am Sonntag verschickte ihr Team ein Dokument an Spender und andere Unterstützer, in dem es hieß, sie sei bereit, sich die Nominierung der Demokratischen Partei "zu verdienen und zu gewinnen". Sie sei am besten in der Lage, die Partei zu vereinen, um Donald Trump zu schlagen. Das Dokument, in das das Wall Street Journal Einblick hatte, verweist auf ihre zahlreichen Begegnungen mit Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt sowie ihre Rolle als Botschafterin der Demokratischen Partei in Sachen Abtreibungsrechte.

Joe Biden zieht sich aus US-Präsidentschaftsrennen zurück

US-Präsident Joe Biden hat seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Nach wochenlanger Kritik an seinen jüngsten Auftritten gab Biden seine Entscheidung in einer Erklärung bekannt, die er auf seinen Social Media Kanälen veröffentlichte. In einer Kurznachricht auf X gab er seine Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten bekannt. Nach Angaben des Weißen Hauses ist Biden seit vergangener Woche an Covid erkrankt. "Es war die größte Ehre meines Lebens, Ihnen als Ihr Präsident zu dienen. Und obwohl es meine Absicht war, mich zur Wiederwahl zu stellen, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete und mich ausschließlich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident für den Rest meiner Amtszeit konzentriere", schrieb Biden in der Erklärung.

