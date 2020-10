Unsicherheiten "en masse": DAX nach Richtungssuche leicht im Plus

Der DAX ging mit einem marginalen Minus von 0,05 Prozent bei 13.012,69 Punkten in den Mittwochshandel. Nach Schwankungen in einer engen Range steigt das Aktienbarometer aktuell um 0,18 Prozent auf 13.042,48 Zähler.Angesichts vieler politischer Unsicherheiten und der Sorgen wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen rechnen Marktbeobachter mit einem zögerlichen Handelsgeschehen.

Am Vortag war das wichtigste deutsche Börsenbaromater angesichts der Corona-Sorgen und mangelnder Fortschritte in den Verhandlungen in den USA über ein neues Konjunkturprogramm um knapp ein Prozent gesunken. Auch in den USA hatten die Indizes ihrem jüngsten Lauf Tribut gezollt. Seit Anfang Oktober hat sich der DAX aber bislang gut geschlagen mit einem Zuwachs von derzeit gut zwei Prozent.

Allerdings steigt wenige Wochen vor der US-Wahl und angesichts der tristen Brexit-Verhandlungen die Nervosität an den Finanzmärkten. Als belastender Faktor hinzu kommen die Sorgen um die weltweit anziehende Zahl der Corona-Neuinfektionen. Unsicherheiten, die einen Stimmungsumschwung begünstigen könnten, gibt es laut Helaba aber "en masse".

Beratung zu Corona-Regeln

In Deutschland beraten an diesem Mittwoch Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Bei dem Treffen im Kanzleramt wird es darum gehen, ob die Länder eine einheitlichere Linie finden und Regeln verschärft werden sollen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, PhotoSTS / Shutterstock.com