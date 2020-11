Dow Jones startet nach guten Arbeitsmarktdaten auf Vortagesschlussniveau

Der Dow Jones verlor zu Beginn des Handel am Freitag marginale 0,03 Prozent auf 28.399,13 Punkte.

Grund ist ein besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Vor dem Wochenende dürften angesichts der weiterhin bestehenden Risikofaktoren allerdings Gewinne mitgenommen werden.

So steht weiterhin nicht fest, wer die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Zwar verstärkt sich die Tendenz, dass der Demokrat Joe Biden das Rennen machen dürfte, doch US-Präsident Donald Trump versucht mit allen Mitteln gegen eine weitere Auszählung vorzugehen. Auch bleibt die Frage, ob er eine Niederlage akzeptieren wird. Eine Fortsetzung des Wahlkrimis scheint damit vorgezeichnet.

Daneben rücken auch die weiter rasant steigenden Coronavirus-Neuinfektionen wieder stärker in den Blick. Erstmals wurden in den USA über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag gezählt. Auch in Europa breitet sich das Virus weiter aus, die Staaten reagieren mit mehr oder weniger strengen Lockdowns. Dies dürfte sich verstärkt negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken. Auch US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vorabend vor den Folgen der Pandemie gewarnt und sah den ökonomischen Erholungsprozess in Gefahr.

US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet

Einen positiven Impuls liefert der US-Arbeitsmarktbericht. So stieg die Zahl neu geschaffener Stellen ex Agrar um 639.000 und lag damit über den erwarteten 530.000. Die Arbeitslosenquote fiel auf 6,9 Prozent, während die Prognose hier auf 7,7 Prozent gelautet hatte.

"Die Erholung am US-Arbeitsmarkt setzt sich fort, wenngleich die Dynamik weiter nachlässt", heißt es von der Helaba. Zudem fehlten gegenüber der Zeit vor der Coronakrise noch immer etwa zehn Millionen Stellen. Die sei Grund genug für die US-Notenbank, an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten oder im Bedarfsfall weitere Maßnahmen zu ergreifen.

