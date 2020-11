US-WAHL/Maas: 'Es müssen alle Geduld haben.'

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des weiter unklaren Wahlausgangs bei der US-Präsidentschaftswahl hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zur Geduld aufgerufen. Der demokratische Kandidat Joe Biden habe Recht: "Es müssen alle Geduld haben. Die Wahlergebnisse sind überall knapp", sagte Maas am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Nachzählungen bei knappen Ausgängen halte er nicht für einen "so problematischen Vorgang". Das gebe es auch in Deutschland bei knappen Wahlergebnissen. "Ich hoffe dennoch, dass in einer überschaubaren Zeit es ein Ergebnis gibt", sagte Maas.

Seit Schließung der Wahllokale in der Nacht zum Mittwoch werden in den USA Stimmen ausgezählt. Joe Biden holte in möglicherweise entscheidenden Staaten zuletzt auf und lag nach Einschätzung von Experten auf Siegeskurs. US-Präsident Donald Trump versuchte unterdessen gerichtlich in die Auszählungen einzugreifen und rief mehrmals dazu auf, Auszählungen zu stoppen./chh/DP/jha