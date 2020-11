US-WAHL/Markt-Ticker: Ausgang der Präsidenten-Rennens ungewiss - VP Bank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Präsidentenwahl ist aus Sicht der Liechtensteiner VP Bank offen. Vieles sei noch unklar, erklärte Chefökonom Thomas Gitzel am Mittwochmorgen. Ein an dem Märkten gespielter Durchmarsch von Herausforderer Joe Biden bleibe aus. "Alles läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus, dessen Ergebnis noch einige Zeit auf sich warten lässt."

Die Finanzmärkten würden wohl ohne große Orientierung in den Handel starten und sich zunächst an den guten Vorgaben der Vortage orientieren. Komme es aber zu einer längeren Hängepartie oder einem knappen Sieg von Biden mit Anfechtungsklagen der Republikaner, werde man darüber wenig erfreut sein. "Die gute Stimmung kann also auch jederzeit kippen."/bgf/stk