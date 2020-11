US-WAHL/Markt-Ticker: Wiener Börse startet klar im Minus

indizes in diesem Artikel ATX 2.145,7

0,1% Charts

News

Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Mittwoch nach der Wahlnacht in den USA mit klaren Abgaben in den Handel gestartet. Zuletzt zeichnete sich zwischen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ein knappes Rennen ab. Der Leitindex ATX gab gegen 9.15 Uhr um 1,33 Prozent auf 2116,17 Einheiten nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,25 Prozent auf 1081,88 Punkte./sto/ste/stk