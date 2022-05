US Well Services A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

US Well Services A stellte am 16.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

US Well Services A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,225 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat US Well Services A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 76,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net