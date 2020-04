IWF sieht schwere Rezession: DAX trotzt zum Start schwachen Vorgaben

Zur Eröffnung des Handels am Donnerstag stieg der DAX um 1,4 Prozent auf 10.420,26 Punkte. Damit stemmt sich der deutsche Leitindex gegen schwache Vorgaben aus Übersee.

Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer 3,9 Prozent tiefer bei 10.279,76 Punkten geschlossen. In Deutschland einigten sich Bund und Länder darauf, ab kommender Woche einige Einzelhandelsgeschäfte wieder zu öffnen.

Macht US-Wirtschaft am Nachmittag die Kurse?

Besonderes Augenmerk liegt nun auf US-Präsident Donald Trump : Dieser will im Tagesverlauf seinen Plan zur Wiedereröffnung der Wirtschaft vorstellen. Schon jetzt hinterlässt die Krise tiefe Spuren in der US-Wirtschaft. Weiteren Aufschluss, wie tief der Einbruch wird, dürften am Nachmittag die Daten zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bieten. Experten rechnen damit, dass in der vergangenen Woche weitere fünf Millionen Menschen erstmals Unterstützung beantragt haben - damit hätten mehr als 20 Millionen Menschen binnen weniger Wochen ihren Arbeitsplatz verloren.

IWF sieht schwere Rezession

Der IWF rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie mit der schwersten Rezession seit der Großen Depression in den 1930er Jahren. Bei seiner Frühjahrstagung am Donnerstag dürfte auch darüber gesprochen werden, wie den besonders betroffenen Ländern geholfen werden kann.

