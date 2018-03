US-Wirtschaft wächst stärker als gedacht

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat auch dank der Konsumfreude ihrer Bürger zuletzt ein höheres Wachstumstempo angeschlagen als gedacht.

Zwischen Oktober und Dezember stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch auf Basis endgültiger Berechnungen mitteilte. Eine frühere Schätzung hatte lediglich 2,5 Prozent ergeben. Die Verbraucherausgaben legten Ende 2017 mit 4,0 Prozent so stark zu wie seit drei Jahren nicht mehr. Zunächst war nur ein Plus von 3,8 Prozent veranschlagt worden.

Der Dollar zog nach Veröffentlichung der revidierten BIP-Daten an. Im Gegenzug rutschte der Euro auf 1,2345 Dollar ab und büßte damit einen halben Cent im Vergleich zum Dienstagabend ein. Experten hatten zwar mit einer Wachstumskorrektur nach oben gerechnet, jedoch im Mittel nur ein Plus von 2,7 Prozent veranschlagt.

Anfang des Jahres stehen die Zeichen jedoch auf eine Verlangsamung des Wachstumstempos: So schrumpfen die Einzelhandelsumsätze seit Monaten und auch der Häusermarkt schwächelt. Dennoch gehen viele Analysten davon aus, dass US-Präsident Donald Trump dieses Jahr sein Ziel eines Wirtschaftswachstums von 3,0 Prozent erreichen wird.

Dabei dürfte ihrer Meinung auch die von Trump angestoßene radikale Steuerreform im Volumen von 1,5 Billionen Dollar für zusätzlichen Schub sorgen. Im Gesamtjahr 2017 legte die weltgrößte Volkswirtschaft um 2,3 Prozent zu. 2016 zuvor waren es lediglich 1,5 Prozent. Angesichts des Konjunkturaufschwungs hat die US-Notenbank Fed die Zinsen jüngst erneut angehoben - auf das aktuell gültige Niveau von 1,5 bis 1,75 Prozent. Die Währungshüter haben zwei weitere Schritte nach oben in diesem Jahr ins Auge gefasst.