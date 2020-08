US-Wirtschaft schrumpft etwas weniger als bislang angenommen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- EU unterschreibt Vertrag mit AstraZeneca -- Deutsche-Post-CEO bekräftigt Ziele 2020 und 2022 -- Delivery Hero mit tiefroten Zahlen -- Fielmann, Instone, Aroundtown im Fokus

Bayer und Northpond investieren 55 Millionen US-Dollar in Triumvira. Amazon führt in USA Einkaufswagen mit Scanner-Funktion ein. Ineos hat verbindliches Angebot für Smart-Werk gemacht. Givaudan hält an Umsatzziel fest. Rolls-Royce will Geschäftsteile abstoßen. Philips baut Kapazitäten bei Gefäßerkrankungen mit Millionenübernahme aus. The Hut Group plant Milliarden-Börsengang in London.