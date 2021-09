US-Wirtschaft verliert im September an Schwung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im September verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,5 von 55,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 60,5 von 61,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 61,7 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 54,4 von 55,1 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,9 gelautet.

Während Produzenten eine deutlich robustere Nachfrage sähen, stünden sie vor immer größeren Problemen bei der Beschaffung von Materialien und Arbeitskräften, um ihre Aufträge abarbeiten zu können, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Verzögerungen in den Lieferketten zeigten keine Anzeichen einer Entspannung.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en

September 23, 2021 09:58 ET (13:58 GMT)