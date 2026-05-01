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US-Wirtschaft wächst im ersten Quartal nur um 1,6 Prozent

28.05.26 14:56 Uhr

DOW JONES--Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal nicht so stark gewachsen wie zunächst berichtet. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg des BIP von 2,0 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium bereits in einer ersten Schätzung ein Plus von 2,0 Prozent gemeldet hatte. Im vierten Quartal war die US-Wirtschaft um 0,5 Prozent gewachsen.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 4,5 (vorläufig: 4,5) Prozent nach einem Anstieg von 2,9 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 3,5 (vorläufig: 3,6) Prozent nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten ein Plus von 3,6 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)