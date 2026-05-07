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US-Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 2,1 Prozent

25.06.26 14:45 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2026 stärker gewachsen als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem bei der zweiten Veröffentlichung nur ein Plus von 1,6 Prozent genannt worden war. Ökonomen hatten mit einer Revision auf 1,7 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2025 war das BIP um 0,5 Prozent gewachsen.

Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, stieg der als alternatives Inflationsmaß verwendete Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im ersten Quartal annualisiert um 4,6 (Vorquartal: 2,9) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Vor allem die US-Notenbank favorisiert den PCE-Deflator bei ihren geldpolitischen Analysen.

Der BIP-Deflator, ein weiteres Inflationsmaß, stieg im ersten Quartal um 3,6 (Vorquartal: 3,7) Prozent. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 3,5 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 08:45 ET (12:45 GMT)