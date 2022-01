US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 6,9 Prozent

GO

Heute im Fokus

Nach Fed-Entscheid: Dow freundlich -- DAX fester -- Deutsche Bank mit Milliardengewinn -- Tesla 2021 mit Rekordgewinn -- Software AG, Sartorius, SAP, Moderna, Intel, Siltronic im Fokus

Siemens-Energy-Anleger hoffen auf Komplettübernahme von Gamesa. Renault, Nissan und Mitsubishi stecken Milliarden in Elektroautos. DWS-Chef Wöhrmann weist Vorwürfe zurück. McDonald's enttäuscht mit Wachstum. Dow legt 2021 Rekordergebnis hin. Merck & Co erhält erweitere EU-Zulassung für Keytruda. Online-Apotheken profitieren weiter von neuem eRezept-Fahrplan. Nestlé will Kakaobauern Geld für Schulbesuch ihrer Kinder zahlen.