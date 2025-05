US-ZOLL-BLOG/Trump: Amerika soll in den USA gebaute Autos kaufen

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, dass Automobilhersteller 12 Monate Zeit haben, all ihre Produkte, einschließlich ihrer Teile, in den Vereinigten Staaten zu bauen. Während einer Pressekonferenz im Oval Office zusammen mit Tesla-CEO Elon Musk sagte Trump: "Im nächsten Jahr müssen sie das ganze Auto in Amerika bauen. Das ist es, was wir wollen." "Wir wollen, dass Amerika in Amerika gebaute Autos kauft", fügte er hinzu. Musk äußerte sich nicht zu dem Thema. Trump hat Autozölle als Teil seines Handelskriegs eingesetzt.

Trump auf Truth Social: China hat Handelsabkommen "total verletzt"

US-Präsident Donald Trump hat China scharf angegriffen und behauptet, es habe gegen die Bedingungen eines kürzlich vereinbarten Handelsabkommens verstoßen. "Ich habe mit China einen schnellen Deal abgeschlossen, um es vor einer meiner Meinung nach sehr schlechten Situation zu bewahren, die ich nicht erleben wollte. Dank dieses Deals hat sich alles schnell stabilisiert und China konnte wieder wie gewohnt weitermachen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "China hat, was für manche vielleicht nicht überraschend ist, seine Vereinbarung mit uns vollständig verletzt. So viel zum Thema Mr. NICE GUY!"

US-Regierung bittet Handelsgericht um Urteils-Aussetzung

Die US-Regierung hat das US-Gericht für Internationalen Handel gebeten, seine Entscheidung, mit der die meisten Zölle des US-Präsidenten Donald Trump für ungültig erklärt wurden, auszusetzen, während sie in Berufung geht. Anderenfalls drohe der Außenpolitik und der nationalen Sicherheit erheblicher Schaden, argumentierte die Regierung. Das Urteil gefährde "die laufenden Verhandlungen mit Dutzenden von Ländern, indem es die Druckmittel des Präsidenten stark einschränkt und die Prämisse der laufenden Verhandlungen untergräbt", erklärte das Weiße Haus am Mittwochabend in einer Einreichung bei Gericht. Die Regierung geht davon aus, dass ihre Anfechtung des Urteils erfolgreich sein wird.

Briten nehmen abwartende Haltung zu Gerichtsurteil ein

Großbritannien war das erste Land, das mit der US-Regierung unter Donald Trump ein Handelsabkommen über die neuen Zölle erzielte. Das Land reagiert auf das Gerichtsurteil, das diese Zölle größtenteils für ungültig erklärt hat, mit dem Leitspruch: Ruhe bewahren und weitermachen. "Dies sind Angelegenheiten, die die Vereinigten Staaten im eigenen Land regeln müssen, und wir merken an, dass dies nur die erste Phase des Gerichtsverfahrens ist", sagte ein Regierungssprecher. Die Regierung in London arbeite daran, dass die britischen Unternehmen "so schnell wie möglich von dem Abkommen profitieren können", sagte er.

May 30, 2025 15:39 ET (19:39 GMT)