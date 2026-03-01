DAX23.655 -1,3%Est505.781 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.840 +0,6%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl89,49 -2,1%Gold5.181 -0,1%
USA: Am Dienstag fast stündlich Angriffswellen auf den Iran

11.03.26 14:44 Uhr

TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat im Iran seit Kriegsbeginn nach eigenen Angaben mehr als 5.500 Ziele angegriffen. "Erst gestern hatten wir fast stündlich Angriffswellen aus verschiedenen Richtungen und von verschiedenen Standorten aus auf den Iran", sagte der zuständige US-Kommandeur Admiral Brad Cooper in einem auf X verbreiteten Video. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Dienstagmorgen (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz gesagt, dass "heute wieder einmal unser heftigster Tag von Angriffen im Iran sein" werde.

Cooper verwies in seinem Update nun darauf, dass die US-Streitkräfte bei ihren Angriffen mehr als 60 iranische Schiffe getroffen hätten. Auch das letzte von insgesamt vier Kriegsschiffen der Soleimani-Klasse sei ausgeschaltet worden. Dabei handelt es sich um ein relativ modernes Kampfschiff der iranischen Revolutionsgarden. Der Katamaran ist nach dem von den USA getöteten General Ghassem Soleimani benannt./fsp/DP/stk