DAX 25.406 -0,7%ESt50 6.266 -0,7%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,01 -1,6%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 66.233 -1,6%Euro 1,1603 -0,3%Öl 104,8 +3,6%Gold 4.347 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

USA: Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt sich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im August im Jahresvergleich um 5,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 5,3 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Rate noch bei 4,8 Prozent gelegen.

Werbung

Zuvor war die Rate zwei Monate in Folge gesunken. In den Monaten März bis Mai hatten die Folgen des Iran-Kriegs die Erzeugerpreise nach oben getrieben. Zuletzt verschärfte sich die Lage im Iran-Krieg wieder und sorgte für steigende Rohölpreise.

Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, stieg auf 4,6 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 4,2 Prozent gelegen. Der Anstieg war erwartet worden.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent. Die Kernerzeugerpreise legten um 0,2 Prozent zu.

Werbung

Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Verbraucherpreise für August werden am Freitag veröffentlicht. In der kommenden Woche folgt die Zinsentscheidung der US-Notenbank./jsl/jha/

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.