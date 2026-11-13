USA: Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt sich erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise erneut beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als von Volkswirten erwartet. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet. Im September hatte die Jahresrate bei 6,3 Prozent und im August bei 5,4 Prozent gelegen.

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Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, verharrte bei 5,0 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet.

Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Erzeugerpreise nach oben getrieben. So legten sie auch im Oktober zu. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung und steigende Öllieferungen belasteten jedoch seit November die Preise.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober um 0,3 Prozent. Die Kernerzeugerpreise legten ebenfalls um 0,3 Prozent zu.

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Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Oktober waren die Verbraucherpreise stärker als von Volkswirten erwartet gestiegen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird./jsl/la/he