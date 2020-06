USA: Anträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben auf hohem Niveau

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie setzt dem US-Jobmarkt weiter zu. In der Woche bis einschließlich 20. Juni stellten 1,48 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Zwar gingen damit rund 60 000 weniger Erstanträge ein als in der Vorwoche, von einem deutlichen Rückgang kann aber nicht die Rede sein.

Mehr als 40 Millionen Menschen haben infolge der weitgehenden Stilllegung der Wirtschaft zur Eindämmung des Coronavirus zumindest zeitweise ihren Job verloren. Allerdings berücksichtigt diese Bruttogröße nicht Menschen, die sich wieder aus der Arbeitslosigkeit abmelden und wieder dem Arbeitsmarkt zuwenden. Zeitweise wurden innerhalb einer Woche mehr als sechs Millionen Erstanträge verzeichnet. Viele Geschäfte, Fabriken und Restaurants dürfen mittlerweile unter Auflagen wieder öffnen./lkl/DP/bgf/