USA: Arbeitslosenquote verharrt auf 3,8 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im September nicht verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 3,8 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang der Quote auf 3,7 Prozent gerechnet.

Die Arbeitslosenquote liegt bereits seit Anfang 2022 unter der Marke von 4,0 Prozent und damit auf sehr niedrigem Niveau. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt kann den Preisanstieg verstärken.

Seit längerem versucht die US-Notenbank, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatte die Fed im September aber eine Zinspause eingelegt und den Leitzins vorerst nicht weiter angehoben./jkr/jsl/jha/