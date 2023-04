USA: Arbeitslosigkeit geht etwas zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im März gesunken. Die Quote sank auf 3,5 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Februar hatte sie noch bei 3,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen unveränderten Wert erwartet.

Die Arbeitslosenquote befindet sich so weiter auf einem historisch sehr niedrigen Niveau. Nach der Corona-Krise hat sich der amerikanische Arbeitsmarkt wieder sehr robust entwickelt. Zeitweise hatten die Folgen der Pandemie aber zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt und die Quote war 2020 bis auf über 14 Prozent gestiegen./jsl/he