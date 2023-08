USA: Arbeitslosigkeit geht überraschend weiter zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend gesunken und deutet weiter auf eine robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hin. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 3,5 Prozent von zuvor 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit ist die Quote den zweiten Monat in Folge gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote gerechnet.

Die Zahl aller Arbeitslosen lag im Juli bei rund 5,8 Millionen, wie das Ministerium weiter mitteilte. Sie hat sich damit im Vergleich zum Vormonat etwas verringert.

Die Arbeitslosenquote liegt schon seit geraumer Zeit auf sehr niedrigem Niveau. Die Entwicklung der Beschäftigung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der robuste Arbeitsmarkt kann die Inflation in den USA verstärken. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen./jkr/jsl/men