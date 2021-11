USA: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Oktober weiter zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 4,7 Prozent gerechnet.

Laut Ministerium fiel die Zahl der Arbeitslosen auf 7,4 Millionen. Das sind wesentlich weniger Arbeitslose, als nach dem Übergriff der Corona-Pandemie auf die USA verzeichnet wurden. Das Vorkrisenniveau ist aber noch nicht erreicht: Im Februar 2020 hatte die Arbeitslosenquote 3,5 Prozent betragen. Das entsprach etwa 5,7 Millionen Arbeitslosen./bgf/jkr/jha/