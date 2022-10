USA: Arbeitslosigkeit geht wieder zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in den USA hat sich im September wieder verringert. Die Arbeitslosenquote fiel von 3,7 auf 3,5 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit rangiert die Quote wieder auf dem Niveau vom Juli. Analysten hatten für September eine stabile Quote erwartet. Nach Angaben des Ministeriums sind derzeit 5,8 Millionen US-Amerikaner ohne Beschäftigung./bgf/jsl/men