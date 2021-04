USA: Arbeitslosigkeit sinkt weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im März weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.

Trotz des Rückgangs liegt die Arbeitslosigkeit immer noch wesentlich höher als vor der Corona-Krise. Das Ministerium gibt ab, dass derzeit knapp zehn Millionen Menschen ohne Job sind. Zurzeit seien vier Millionen Menschen mehr arbeitslos als im Februar 2020, also vor Ausbruch der Pandemie in den USA./bgf/he