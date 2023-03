USA: Arbeitslosigkeit steigt überraschend - weiter niedriges Niveau

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Februar überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte auf 3,6 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit hat sich die Quote etwas vom tiefsten Stand seit Mai 1969 entfernt, auf der sie sich zuletzt im Januar bei 3,4 Prozent befunden hatte.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren davon ausgegangenen, dass sich die Quote unverändert auf dem langjährigen Tief halten wird.

Nach der Corona-Krise hat sich der amerikanische Arbeitsmarkt wieder sehr robust entwickelt. Zeitweise hatte die Folgen der Pandemie aber zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt und die Quote war 2020 bis über 14 Prozent gestiegen./jkr/jsl/mis