USA: Auftragseingänge für langlebige Güter ziehen an

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Januar stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen zogen im Monatsvergleich um 3,1 Prozent an, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt ein Plus von 2,0 Prozent erwartet.

Zuvor waren die Aufträge für langlebige Güter zweimal hintereinander gefallen. Dabei wurde der Wert für den Auftragseingang im Dezember etwas nach oben revidiert. Der Rückgang hatte demnach 1,8 Prozent betragen, nachdem zuvor ein Minus 2,2 Prozent ermittelt worden war.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge hingegen stagnierten die Aufträge im Januar überraschend. Hier hatten Analysten ein leichtes Plus erwartet./la/jsl/mis