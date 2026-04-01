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USA: Auftragseingänge langlebiger Güter fallen deutlicher als erwartet

07.04.26 14:53 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Februar deutlicher gefallen als erwarten. Die Bestellungen sanken im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,2 Prozent erwartet. Die Aufträge waren zudem im Vormonat um revidierte 0,5 Prozent gesunken. Ursprünglich war eine Stagnation gemeldet worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,6 Prozent zu. Hier hatten Experten einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet./jsl/jha/