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USA: Auftragseingänge langlebiger Güter steigen stärker als erwartet

29.04.26 14:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im März stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Die Aufträge waren zudem im Vormonat um revidierte 1,2 Prozent gesunken. Ursprünglich war ein Rückgang um 1,3 Prozent ermittelt worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im März um 0,9 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 3,3 Prozent zu. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet./jsl/la/jha/