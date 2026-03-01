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USA: Auftragseingang in der Industrie steigt leicht

18.03.26 15:24 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Januar wie erwartet ein wenig gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Dezember waren die Aufträge um revidierte 0,4 Prozent (zunächst minus 0,7) gefallen.

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Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen im Januar um 0,4 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter stagnierten laut einer zweiten Schätzung. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 0,4 Prozent zu./jsl/jkr/jha/