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USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um lediglich 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Aufträge um 0,5 Prozent gestiegen.

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Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Juli um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,2 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet./jsl/jkr/he

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