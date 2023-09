WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Juli etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,7 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Juni hatten die Ausgaben noch um leicht nach oben revidierte 0,6 Prozent zugelegt.

