USA: Bauausgaben steigen nur leicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauinvestitionen im März nur leicht gestiegen. Im Monatsvergleich legten die Ausgaben um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem wesentlich stärkeren Anstieg um 1,6 Prozent gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Bauausgaben 5,3 Prozent höher. In der Corona-Pandemie waren die Ausgaben zeitweise deutlich zurückgegangen. Der Rückgang ist aber seit längerem mehr als aufgeholt. Der Immobilienmarkt zählt zu den Bereichen, die in der Corona-Pandemie eher profitiert haben.

