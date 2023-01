USA: Bauausgaben steigen überraschenderweise

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bauausgaben in den USA sind im November überraschenderweise gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Im Vormonat waren die Investitionen am Bau noch um revidierte 0,2 Prozent (zunächst -0,3 Prozent) gefallen. Der US-Bausektor wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter steigende Hypothekenzinsen./jsl/he