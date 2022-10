USA: Baubeginne geben nach - Genehmigungen steigen überraschend

Im derzeitigen Marktumfeld suchen Anleger attraktive Investmentmöglichkeiten mit guten Renditechancen. Lernen Sie im Online-Seminar heute ab 18 Uhr spannende Anlageideen in stürmischen Börsenzeiten kennen!

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Netflix übertrifft Erwartungen -- ASML kann Gewinnrückgang dank robuster Nachfrage begrenzen -- Sartorius verfehlt Erwartungen im 3. Quartal leicht -- Nordex, Nestlé im Fokus

Euroraum-Inflation mit Rekordanstieg seit Euro-Einführung. Swiss Re-Aktie steigt: Swiss Re will künftig Erstversicherer mehr in die Pflicht nehmen. Procter & Gamble wird vorsichtiger bei Ergebnisprognose für laufendes Geschäftsjahr. Ermittlungen gegen Frankreich-Tochter von Merck. Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway weiter operativ profitabel. United Airlines rechnet mit höherer operativer Marge.