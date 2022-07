USA: Baubeginne und -genehmigungen gehen weiter zurück

GO

Heute im Fokus

Wall Street höher -- DAX dreht ins Plus -- GAZPROM kooperiert mit Iran -- Tesla im Visier von Verbraucherschützern -- DiDi, IBM, Bilfinger, Delivery Hero, SAP, AstraZeneca im Fokus

Boom und Northrop Grumman wollen gemeinsam Überschall-Militärjet entwickeln. HOCHTIEF bekommt neuen Unternehmenschef. Amazon klagt in den USA wegen Facebook-Gruppen für Fake-Bewertungen - Prime Video bald mit neuem Look. Auch nach endgültigen Daten: Inflation im Euroraum erklimmt im Juni neues Rekordhoch. Arm-Börsengang in Großbritannien liegt wohl vorerst auf Eis.