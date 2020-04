USA: Baubeginne- und Genehmigungen geraten in Corona-Krise unter Druck

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat die Ausbreitung der Corona-Krise die Bauwirtschaft im März stark unter Druck gebracht. Die Zahl der Wohnungsbaubeginne fiel im Monatsvergleich um 22,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnertag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang um 18,7 Prozent gerechnet.

Auf das Jahr hochgerechnet fielen die Beginne auf 1,22 Millionen. Im Januar hatten sie noch bei 1,62 Millionen gelegen und damit den höchsten Stand seit 13 Jahren erreicht.

Die Baugenehmigungen gerieten etwas weniger deutlich unter Druck. Sie sackten zum Vormonat um 6,8 Prozent ab. Hier war ein Minus von 10,7 Prozent erwartet worden.

Die Corona-Krise ist im Verlauf des März in den USA mit voller Wucht angekommen. Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Ausgangsbeschränkungen belasten auch die Immobilienwirtschaft./jsl/jkr/he