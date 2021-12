USA: Baugenehmigungen und Baubeginne steigen stark an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Immobilienmarkt hat sich im November in einer starken Verfassung gezeigt. Die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten stieg um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das war deutlich mehr als die von Analysten im Durchschnitt erwarteten 3,1 Prozent. Allerdings war der Rückgang im Vormonat mit 3,1 Prozent höher ausgefallen als zunächst ermittelt.

Die Zahl der Baugenehmigungen stieg um 3,6 Prozent. Hier hatten Analysten nur plus 0,5 Prozent erwartet. Mit einem Anstieg um 4,2 Prozent war zudem das Plus im Vormonat höher ausgefallen als zunächst ermittelt. Die Baugenehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus./mis/eas