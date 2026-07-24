USA beenden ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran

24.07.26 06:13 Uhr

TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die 13. Nacht in Folge militärische Ziele im Iran angegriffen. Die jüngste Angriffswelle endete um 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit (4.30 Ortszeit im Iran) nach gut zwei Stunden, wie das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mitteilte. Die US-Streitkräfte nahmen demnach unter anderem Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier.

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Erklärtes Ziel war wie bei vorherigen Angriffen, vom Iran ausgehende Bedrohungen der Handelsschiffe und zivilen Seeleute in der Straße von Hormus zu unterbinden. Das US-Militär bekräftigte auch die bekannte US-Darstellung, dass die für den weltweiten Ölhandel zentrale Meerenge offenbleibe und Handelsschiffe sie mit Unterstützung des US-Militärs durchfahren könnten.

Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschossen hatten./fsp/DP/zb