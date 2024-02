USA - Belegen Russland nach Nawalny-Tod mit massiven Sanktionen

Washington (Reuters) - Die USA wollen in Kürze ein umfangreiches Sanktionspaket gegen Russland wegen des Todes des Oppositionsführers Alexej Nawalny und des zweijährigen Ukraine-Krieges auf den Weg bringen.

Die Ankündigung der Strafmaßnahmen sei für Freitag geplant, sagte am Dienstag der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby. Das Paket solle Russland für den Tod des Kreml-Kritikers und für Moskaus Handlungen während des Krieges in der Ukraine zur Rechenschaft ziehen. Einzelheiten zu den geplanten Sanktionen nannte Kirby zunächst nicht.

In einer Telefonkonferenz mit Reportern sagte Kirby, die USA drängten Russland zu "vollständiger Transparenz" darüber, wie Nawalny in einer Strafkolonie starb. Die Gefängnisverwaltung in Nordrussland hatte am Freitag mitgeteilt, dass der bekannteste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin sich im Straflager nach einem Spaziergang "unwohl gefühlt" und "fast sofort das Bewusstsein verloren habe". US-Präsident Joe Biden machte Putin für den Tod verantwortlich.

Die USA haben bereits eine Reihe von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 verhängt. "Welche Geschichte die russische Regierung der Welt auch immer erzählen will, es ist klar, dass Präsident Putin und seine Regierung für den Tod von Herrn Navalny verantwortlich sind", sagte Kirby. Die US-Botschaft in Moskau habe sich um weitere Informationen über Nawalnys Tod bemüht, "aber es ist schwierig, einen Punkt zu erreichen, an dem man sich darauf verlassen kann, was die Russen über seinen Tod sagen würden",

(Bericht von Steve Holland, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)