USA: Beschäftigung im Privatsektor steigt unerwartet stark - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im September deutlich stärker als im Vormonat gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten habe im Monatsvergleich um 749 000 zugelegt, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 649 000 gerechnet.

Außerdem wurde der Anstieg im August nach oben revidiert. Demnach wurden im Vormonat bei der Beschäftigung ein Zuwachs um 481 000 verzeichnet, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 428 000 gemeldet worden war.

Laut ADP haben vor allem mittelgroße Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten mehr Leute eingestellt. Erneut war der Anstieg besonders deutlich im Dienstleistungssektor, wo während der ersten Corona-Welle die meisten Arbeitsplätze weggefallen waren. In den USA setzte sich damit die Erholung nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr fort, allerdings in vergleichsweise kleinen Schritten./jkr/ssc/jha/