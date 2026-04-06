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USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft legt zu - ADP

03.06.26 14:40 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Mai etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 122.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120.000 Stellen erwartet.

Im April war die Beschäftigtenzahl etwas weniger gestiegen als bisher bekannt. ADP revidierte den Zuwachs um 4.000 auf 105.000 nach unten.

"Sowohl kleine als auch große Arbeitgeber stellen ein, doch im mittleren Segment ist eine gewisse Schwäche zu beobachten, kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Große Unternehmen verfügen über Ressourcen, die sie einsetzen können, und kleine Unternehmen sind am flexibelsten - beides wichtige Vorteile in einem komplexen Arbeitsmarktumfeld."

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt auch für den Arbeitsmarkt./jsl/stk