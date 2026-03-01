DAX24.157 +1,5%Est505.858 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 +5,1%Nas22.724 +0,9%Bitcoin61.983 +5,3%Euro1,1623 +0,1%Öl81,35 -0,7%Gold5.143 +1,1%
USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP

04.03.26 14:41 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Februar stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte ihre Anzahl um 63.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 50.000 Stellen erwartet.

Im Januar war die Beschäftigtenzahl weniger stark gestiegen als bisher bekannt. ADP revidierte den Zuwachs auf 11.000, von zuvor 22.000.

"Wir haben gesehen, dass der Anstieg von Einstellungen und Gehaltszuwächse solide bleibt", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Dies gelte mit Blick auf die Gehaltszuwächse insbesondere für Beschäftigte, die ihre Stelle nicht wechselten./jsl/jkr/stk