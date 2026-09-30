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USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im September stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 90.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 75.000 Stellen erwartet.

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Im August war die Beschäftigtenzahl um revidierte 36.000 (zunächst 38.000) gestiegen. Der ADP-Bericht ist ein Indikator für den Arbeitsmarkt, der auf anonymisierten wöchentlichen Lohnabrechnungsdaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des Privatsektors in den USA basiert.

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt bisher auch für den Arbeitsmarkt. Der offizielle Bericht der Regierung für September wird an diesem Freitag veröffentlicht./jkr/jha/

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