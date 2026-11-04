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USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 86.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 67.000 Stellen erwartet.

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Im September war die Beschäftigtenzahl ebenfalls um revidierte 86.000 (zunächst 90.000) gestiegen. Der ADP-Bericht ist ein Indikator für den Arbeitsmarkt, der auf anonymisierten wöchentlichen Lohnabrechnungsdaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des Privatsektors in den USA basiert.

"Arbeitgeber aller Größenordnungen haben im vergangenen Monat neue Mitarbeiter eingestellt, und unsere Daten deuten darauf hin, dass Jobwechsler durch eine Kombination aus Prämien, Überstunden und mehr Arbeitsstunden sowie einem höheren Grundgehalt angelockt wurden", kommentierte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP. "Insgesamt erreichte das Einkommenswachstum dieser Arbeitnehmer den höchsten Stand seit März 2024."

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt bisher auch für den Arbeitsmarkt, auch wenn der jüngste Arbeitsmarktbericht für September enttäuscht hatte. Der Bericht der Regierung für Oktober wird an diesem Freitag veröffentlicht./jsl/jkr/jha/

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