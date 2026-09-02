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USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt weniger als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im August weniger stark gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 38.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Der Anstieg ist damit so gering wie seit Beginn des Jahres nicht mehr.

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Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 47.000 Stellen erwartet. Im Juli war die Beschäftigtenzahl noch um revidierte 46.000 (zunächst 44.000) gestiegen. Der ADP-Bericht ist ein Indikator für den Arbeitsmarkt, der auf anonymisierten wöchentlichen Lohnabrechnungsdaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des Privatsektors in den USA basiert.

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt bisher auch für den Arbeitsmarkt, obwohl die Zahl der Beschäftigten laut dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung im Juli überraschend gesunken war. Der Bericht der Regierung für August wird an diesem Freitag veröffentlicht./jkr/jsl/stk

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