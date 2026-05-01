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USA: Beschäftigung ist im April unerwartet deutlich gestiegen

08.05.26 14:41 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im April stärker als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft legte die Zahl um 115.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 65.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings um insgesamt 16.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/men