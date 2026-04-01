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USA bestätigen: Israel und Libanon verhandeln nächste Woche

09.04.26 22:43 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium wird in der kommenden Woche Gespräche zwischen dem Libanon und Israel ausrichten. Dabei soll es um die Verhandlungen über eine Waffenruhe gehen, wie ein Beamter des Ministeriums bestätigte. Wann genau die Gespräche stattfinden und wer teilnimmt, blieb zunächst unklar. Wie die israelische Nachrichtenseite "ynet" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet hatte, sollen zunächst die US-Botschafter der beiden Länder teilnehmen.

Die USA und der Iran hatten sich zuletzt auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, die Israel unterstützt. Im Gegensatz zum Iran sowie zum Vermittler Pakistan sehen die USA und Israel den Libanon jedoch nicht als Teil dieser Vereinbarung. Der Iran erwägt angesichts der israelischen Angriffe auf die verbündete Hisbollah im Libanon nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars aus der Feuerpause auszusteigen./jcf/DP/he