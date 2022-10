USA: Defizit in der Handelsbilanz geht erneut zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Außenhandelsdefizit der USA ist im August erneut geschrumpft. Das Defizit verringerte sich von revidierten 70,5 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 67,4 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Dies ist der fünfte Rückgang in Folge und der niedrigste Stand seit Mai 2021. Analysten hatten im Schnitt ein Defizit von 67,7 Milliarden Dollar erwartet.

Das Defizit ging etwas zurück, da die Importe stärker schrumpften als die Exporte. Die Ausfuhren fielen um 0,3 Prozent, während die Einfuhren um 1,1 Prozent sanken.

Das Handelsdefizit der USA ist chronisch, die Vereinigten Staaten sind ein typisches Nettoimportland. Finanziert wird das Defizit durch Auslandskredite. Die Kapitalmärkte der USA sind attraktiv, unter anderem weil die Vereinigten Staaten mit dem Dollar über die Weltleitwährung verfügen./jsl/la/stw